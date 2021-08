Sáng 4-8, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Yên Thành đã phá một vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở một số hộ dân xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

CLIP: Cận cảnh 17 con hổ lớn nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

Khám xét tại một số nhà dân ở xã Đô Thành, lực lượng chức năng Nghệ An đã thu giữ 17 con hổ trưởng thành; nhiều con nặng trên 100 kg. Hiện số hổ trên đã được đưa tới Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi chăm sóc, chờ giám định phục vụ công tác điều tra.



Sau đây là hình ảnh những con hổ lớn nuôi nhốt trái phép trong nhà dân, giữa khu dân cư.

Con hổ nặng hàng trăm kg nuôi nhốt ngay trong nhà dân.

Hổ được nuôi nhốt trong các chuồng bằng sắt.

Một con hổ lớn được nuôi nhốt trong nhà dân trong suốt thời gian dài

Số hổ được tiêm thuốc mê để vận chuyển tới Khu sinh thái Mương Thanh, huyện Diễn Châu