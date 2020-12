Ngày 30-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai cho biết đêm 29 rạng sáng 30-12, công an đã triệt phá sới bạc do Nguyễn Trí Thiện (biệt danh Ba "đen", SN 1992, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.



Theo đó, từ nguồn tin trinh sát, đêm 29-12, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch lội suối, ngâm mình dưới nước hàng nhiều giờ liền để khép vòng vây quanh xới bạc của Ba ‘đen’.

Hàng chục con bạc chạy tán loạn giữa đầm lầy khi trinh sát phục kích

Sới bạc này thuộc xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) nằm giữa địa hình xung quanh đồng hoang, sông suối và đầm lầy. Để tiếp cận sòng bạc phải đi đường sông bằng ghe xuồng, lọt qua nhiều "chốt" cảnh giới.

Khi phát hiện công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy xuống suối và đầm lầy nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, công an đã tổ chức nhiều vòng vây, chốt chặn các lối thoát và khống chế toàn bộ 21 đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu, 1 chiếu bạc cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Các con bạc khai nhận sòng bạc do Nguyễn Trí Thiện, biệt danh Ba "đen" tổ chức, thu tiền xâu.

