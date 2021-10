Một công nhân cho biết, họ thực hiện công việc sơn sửa toàn bộ chiều dài lan can bộ hành phía thượng lưu hướng lưu thông từ ga Long Biên sang quận Long Biên gần 1 tháng nay. Trước đó, họ tập trung hàn, vá những chỗ lan can bị hư hỏng, rỉ và sơn phủ. Hiện toàn bộ lan can đã được sơn chống rỉ, chỉ thực hiện sơn phủ hoàn thiện. Trong ảnh: Nam công nhân sơn cả mặt ngoài lan can