Ngày 14-5, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệu tập làm việc với nhiều đối tượng liên quan vụ xô xát xảy trên đường Lê lợi, phường 1, TP Mỹ Tho.



Clip Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập làm việc 15 đối tượng liên quan vụ nổ súng trước cổng tòa án

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 12-5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ nổ súng giết người xảy ra tại quán karaoke X.O (xã Đạo Thanh, TP Mỹ Tho) hôm 17-3-2021 thì 2 nhóm thanh thiếu niên xảy ra cự cãi, xô xát trước cổng trụ sở tòa án. Lúc này, một đối tượng nổ súng bắn nên 2 nhóm đều bỏ chạy.

Trần Võ Công Minh tại cơ quan công an

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP Mỹ Tho khẩn trương xác minh, rà soát và triệu tập, mời làm việc 15 đối tượng liên quan. Trong đó, công an xác định Trần Võ Công Minh (SN 1999, ngụ xã Đạo Thạnh) là đối tượng nổ súng, loại bắn đạn cao su.

Các đối tượng liên quan

Minh khai nhận đã thực hiện hành vi như trên và tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng cho cơ quan công an. Ngoài ra, Minh còn khai nhận sau khi gây án xong, gã đã cất giấu 2 khẩu súng dạng rulo bắn đạn cao su và 14 viên đạn ở sân bóng đá thuộc xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Minh chỉ nơi giấu súng

Cơ quan chức năng test nhanh các đối tượng thì phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy.