Ông Trần Điền, một người dân tại Trà Vinh cho hay không thể biết chính xác cây dầu này bao nhiêu tuổi. "Có người đồn cây dầu rái khoảng 300 tuổi, có người lại nói là 800 tuổi. Trà Vinh có hàng nghìn cây xanh cổ thụ nhưng cây này được xem là biểu tượng tâm linh của người dân Trà Vinh" - ông Trần Điền thổ lộ.

Chúng tôi cũng đã hỏi một số lãnh đạo tỉnh Trà Vinh thì được biết cây dầu rái nói trên vào khoảng 500-600 tuổi.



CLIP: Cây dầu rái khổng lồ, một biểu tượng của Trà Vinh

Cây cao khoảng 25 m, có tán rộng hàng chục mét, gốc cây có bề hoành khoảng 7 m. Thân cây cao lớn, xù xì, từ 6-7 người dang tay ôm mới giáp vòng. Từ gốc tới ngọn, từng thớ gỗ bện chặt vào nhau như những sợi dây. Những nhánh cây già cỗi bị mục rơi xuống đất tạo thành hình dáng giống như vòng xoắn ốc.

Hình dáng kỳ lạ của cây dầu dù

Điểm khác lạ của cây này so với những cây cổ thụ khác ở Trà Vinh là thay vì mọc thẳng tắp, vút lên cao thì cây có tán xòe rộng như một cây dù nên nhiều người hay gọi đây là cây dầu dù. Chính vì hình dáng khác lạ nên có nhiều truyền thuyết xung quanh cây này.

Tán cây rộng lớn, xòe ra như một cây dù

Theo lời kể của người dân địa phương, ngày xưa đường Sơn Thông là một khu đất rộng và cao. Một vị sư khi đi ngang khu đất này đã trồng ở khu đất cao nhiều cây dầu, nhưng lạ một điều là ông trồng lại cắm ngọn của cây xuống đất. Trồng xong, vị sư rời đi và không bao giờ trở lại. Trong số những cây được trồng đó chỉ có duy nhất cây dầu còn sống, chính là cây dầu rái đã nói ở trên.

Ngoài ra, người dân địa phương lưu truyền câu chuyện về cây báo oán. Thời chiến tranh, các chiến sĩ tại địa phương thường treo cờ cách mạng trên ngọn cây dầu để phản đối quân xâm lược. Chính quyền tay sai đã cho người hạ lá cờ xuống và sai hai người chặt hạ cây dầu. Khi hai người đàn ông cầm búa định chặt cây thì một tên thất thần bỏ chạy không dám quay lại. Còn tên kia vung búa chém vào thân cây khiến cây rung lên. Từ vết chặt ấy chảy ra mủ màu đỏ tươi, thấy vậy người này cũng bỏ chạy thụt mạng không dám quay lại nhìn. Vài tháng sau, hai người đàn ông nói trên đều chết. Trước sự việc trên, bọn giặc đành rút lui, không đòi đốn cây nữa.

Nhiều người đến ngôi miếu thờ để thắp hương

Cây dầu rái rất linh thiêng nên người dân đã xây dựng miếu thờ ông Tà (ông Địa) để có thể đến thắp nhang khấn vái. Hầu như du khách đến Trà Vinh đều đến địa điểm này tham quan, chụp ảnh.

Bà Lê Thị Tuyết Mai, một du khách từ TP HCM, khi ngắm nhìn cây dầu rái tỏ ra ngạc nhiên: "Cây dầu này rất to, thớ gỗ xoắn lại như sợi dây, khác nhiều so với gỗ những loại cây khác. Đến đây tôi cũng cúng vái miếu thờ kế bên cầu bình an và mong cả gia đình đều mạnh khỏe khi bước sang năm mới".