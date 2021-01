Clip khám nghiệm hiện trường cửa hàng xe máy bị trộm đột nhập

Ngày 25-1, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra 2 vụ trộm đột nhập vào cửa hàng xe máy bằng thủ đoạn mang tính chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị dụng cụ, điều nghiên, quan sát trước và nắm rõ quy luật hoạt động của cửa hàng trước khi thực hiện hành vi.

Kẻ trộm đột nhập vào từ mái nhà

Vụ thứ nhất xảy ra tại huyện Chợ Gạo. Trình báo với công an huyện, bà Trần Thị Mỹ Linh (ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) cho biết vào lúc sáng sớm ngày 18-1, bà đến cửa hàng xe máy Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Văn Hải 2 nơi bà làm quản lý, thì phát hiện cửa phòng họp bị cạy phá, két sắt có hơn 700 triệu đồng cũng bị cạy phá.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường két sắt bị phá

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu xác định, kẻ gian đã đột nhập từ mái nhà, lục soát, phá két sắt để trộm tài sản nhưng không thực hiện được hành vi.

Kiểm tra các dấu vết đối tượng để lại

Trước đó vài ngày, trên địa bàn TP Mỹ Tho cũng xảy ra một vụ đột nhập cửa hàng xe máy. Kẻ gian cắt mái tôn, đột nhập vào Công ty TNHH Thương mại Nam Anh, trộm 1 xe máy và 1 két sắt, tài sản thiệt hại khoảng 140 triệu đồng rồi tẩu thoát qua cửa cuốn phía sau cửa hàng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thông thường, các công ty, cửa hàng kinh doanh xe máy hoạt động vào ban ngày, ban đêm đóng cửa và do đặc thù ngành nghề kinh doanh, để phòng ngừa cháy nổ xảy ra, các cửa hàng xe máy không để nhân viên bảo vệ ngủ trong cửa hàng khi trực ca đêm mà chỉ ngủ bên ngoài. Lợi dụng sơ hở này, bọn tội phạm tìm cách đột nhập từ mái nhà, trộm tài sản.

Các cửa hàng xe máy thường không để bảo vệ ngủ bên trong

Công an tỉnh Tiền Giang cảnh báo, để bảo vệ an toàn tài sản, phòng ngừa trộm đột nhập, các công ty, cửa hàng xe máy và các ngành nghề kinh doanh khác cần trang bị thiết bị bảo vệ an toàn như ổ khoá cửa chắc chắn, bố trí nhiều lớp cửa, trang bị camera quan sát, thiết bị báo động… Đặc biệt, phải bố trí lực lượng bảo vệ trông giữ, quản lý phù hợp đặc điểm, vị trí, qui mô, tính chất hoạt động của cơ sở để vừa bảo vệ tài sản của cơ sở vừa phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.