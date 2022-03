Tối 24-3, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.



Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự được điều động đến đường Nguyễn Thông (quận 3) nơi có nhà bà Nguyễn Phương Hằng.

Lực lượng công an đã chặn xe một đoạn đường dài phục vụ công tác khám xét.