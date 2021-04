Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 24-4, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Huệ, phường 3, TP Bạc Liêu).



Clip Công an khống chế kẻ say đánh học sinh

Vào thời điểm trên, 2 em học sinh đang điều khiển xe đến trước khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thì bất ngờ va chạm với một nam thanh niên chạy xe máy theo chiều ngược lại. Sau đó, nam thanh niên liền lao vào đánh 2 em học sinh trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Lực lượng công an khống chế kẻ say

Mặc dù được nhiều dân gần đó can ngăn nhưng kẻ say này lại dùng những từ ngữ khó nghe và đe dọa mọi người.

Khi công an đến, kẻ say này tiếp tục có hành động chống lại lực lượng công an phường. Phải vất vả, lực lượng công an mới khống chế được kẻ say này và đưa về trụ sở làm việc.