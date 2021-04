Ngày 2-4, Công an thị xã Cai Lậy được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thưởng đột xuất lần thứ 3 về thành tích trong thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Cùng ngày, có 2 tập thể được Ban Giám đốc Công an tỉnh thưởng đột xuất lần thứ 2 là Công an huyện Cai Lậy và Công an huyện Cái Bè.



2 trong 3 tập thể được khen thưởng đột xuất

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đến từng nơi trao thưởng 5 triệu đồng cho mỗi tập thể và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Công an giao về thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt nhằm nâng số lượng hồ sơ thu nhận và hoàn thành mỗi ngày.

Đến ngày 31-3, Công an thị xã Cai Lậy đạt 818 hồ sơ, Công an huyện Cai Lậy đạt 717 hồ sơ và Công an huyện Cái Bè đạt 775 hồ sơ.