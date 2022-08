Chiều 13-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Hậu (SN 1989; ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi lái xe ôtô vi phạm an toàn giao thông, chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra...

CSGT TRUY BẮT XE VI PHẠM BỎ CHẠY

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1.

Lúc này, Hậu điều khiển ôtô loại 4 chỗ ngồi từ hướng ngã tư Đồng Tâm về ngã ba Trung Lương (thuộc phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vượt quá tốc độ cho phép quy định là 74/60km/giờ.



Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu Hậu dừng xe lại để xử lý. Tuy nhiên, Hậu vẫn lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường nhỏ khoảng hơn 6 km. Tổ công tác đã truy đuổi đến điểm giao Quốc lộ 60 và đường Ấp Bắc thì bắt kịp.

Hậu cùng xe bỏ chạy nhiều km

Chưa hết, Hậu không xuống xe làm việc với CSGT mà cố thủ bên trong và ngồi gọi điện thoại. CSGT và Công an phường 10 đã khống chế, đưa Hậu về trụ sở công an phường để xử lý.