Ngày 21-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Hòn Đất tiến hành điều tra vụ hàng chục người đeo khẩu trang cầm nhiều loại hung khí tự chế (rựa, mã tấu, kiếm, dao,…) xông vào nhà một hộ dân ở thị trấn Sóc Sơn đập phá.

Clip Nhóm côn đồ hung hãn đập phá tài sản nhà dân. Clip trên Facebook

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ tối 20-4, một nhóm khoảng 20 người đàn ông đeo khẩu trang, cầm hung khí xông vào nhà đập phá nhiều đồ đạc. Quạt máy đang cắm điện hoạt động bị 1 người dùng kiếm chặt gãy nát, tủ thờ ông địa, thần tài trong nhà cũng bị lôi ra đập không thương tiếc. Có lẽ do biết trước sẽ gặp rắc rối nên toàn bộ người trong căn nhà bị đập phá đã rời đi lánh nạn.

Những hành động của nhóm người này được camera an ninh của chủ nhà ghi lại toàn.

Nhóm côn đồ hung hãn đập phá nhà dân. Ảnh cắt ra từ clip

Đoạn clip dài khoảng 1 phút, sau đó được người dân quay lại và chia sẻ trên Facebook. Nhiều người tỏ ra bất bình, phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này.

Trước đó, vào đêm mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022, tại nhà một hộ dân ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá cũng bị hàng chục côn đồ đi 2 chiếc ôtô cùng nhiều xe máy đến đập phá. Hai tháng sau, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ 8 nghi can để điều tra.