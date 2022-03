Trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022", ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" được tổ chức từ ngày 25 đến 27-3-2022 tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng (Long Biên, Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô là điểm đến "An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn", "Hà Nội-Đến để yêu".



Lễ hội khinh khí cầu, một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức

22 quả khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022 bay lơ lửng trên bầu trời tạo khung cảnh vô cùng đẹp mắt bên sông Hồng

Ngay từ sớm, đã có rất nhiều khinh khí cầu nhiều màu sắc có mặt tại khu vực vườn nhãn Long Biên, sẵn sàng cho lễ hội này và hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch ở Hà Nội

Nhiều gia đình đưa trẻ con ra khu vực này vui chơi

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết sau ngày hội này, khinh khí cầu sẽ là sản phẩm du lịch thường xuyên của Hà Nội để thu hút du khách