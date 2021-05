Theo báo cáo từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 04 ngày nghỉ Lễ 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 01-5 (từ ngày 30-4 - 03-5), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt trên 150.000 lượt khách (tăng 172,7 % so với cùng kỳ năm 2020), trong đó khách quốc tế ước đạt 2.500 lượt khách (tăng 212,5 % so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa ước đạt 147.500 lượt khách (tăng 172,1% so với cùng kỳ năm 2020). Khách qua lưu trú ước đạt trên 125.000 lượt khách (tăng 150 % so với cùng kỳ năm 2020).