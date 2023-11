Ngày 7-11, Phòng CSGT Công an TP HCM đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế tại TP HCM.

CLIP: Đoàn liên ngành kiểm tra bãi xe Phương Trang

Phòng CSGT phối hợp với Thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM), Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Kinh tế, Đội CSGT - Trật tự và công an cấp xã các địa phương kiểm tra hoạt động vận tải hành khách đối với các tài xế này.

Đo nồng độ cồn đối với tài xế xe khách

Kiểm tra đội ngũ tài xế xe Phương Trang

Trong ngày, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát tại các điểm: Bến xe Chợ Lớn (quận 6), Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) và bên trong Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), bãi xe gần Công ty PouYuen (quận Bình Tân), bãi xe Phương Trang (huyện Bình Chánh).

Tại Bến xe Miền Đông mới

Theo ghi nhận, tại bãi xe gần Công ty PouYuen, Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT) phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Tân, Công an phường Tân Tạo, Trạm Y tế phường Tân Tạo, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy hơn 160 tài xế .

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên Quốc lộ 13

Tại bãi xe Phương Trang (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), Đội CSGT An Lạc phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Tân Kiên, Trạm Y tế xã Tân Kiên kiểm tra nồng độ cồn và ma túy gần 100 tài xế.

Cùng ngày, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT TP) phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an phường 26, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra điểm bán vé xe khách của Công ty TNHH Việt Tân Phát và nhà xe Thuận Thảo trên địa bàn.

Tại điểm kinh doanh của nhà xe Thuận Thảo

Tại đây, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô đối với Công ty TNHH Việt Tân Phát và nhà xe Thuận Thảo. Đồng thời, tiến hành đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy đối với tất cả tài xế xe khách của cả hai địa điểm kinh doanh trên.

Qua kiểm tra các điểm trên, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp vi phạm, tất cả tài xế đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp làm tốt công tác quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của tài xế khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế được các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.