Ngày 28-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc điều tra vụ một nhóm giang hồ ở thị xã Gò Công ngang nhiên kéo vào nhà dân hành hung, đánh đập dã man một phụ nữ mua bán trái cây.

Clip Giang hồ ở Tiền Giang lộng hành, đánh đập người dân

Theo đó, đoạn clip ghi lại được toàn cảnh một nhóm nam, nữ trên tay có nhiều hình xăm, xông vào căn nhà bán trái cây trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, thị xã Gò Công rồi hành hung người dân.

Thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 19 giờ ngày 26-12. Đầu tiên, 2 phụ nữ đi xe máy đến căn nhà này rồi chạy thẳng vào trong. Lúc này, nhiều người đàn ông xăm trổ cũng đến. Hai người phụ nữ tấn công một người phụ nữ trong nhà bằng nón bảo hiểm. Tiếp theo, người đàn ông xăm trổ đã ôm giữ một người phụ nữ để đồng bọn dùng nón bảo hiểm đánh thẳng liên tiếp vào đầu người này.

Người đàn ông ôm người nhà nạn nhân để cho đồng bọn đánh bà L bằng nón bảo hiểm

Chưa dừng lại, sau khi đánh đập dã man thì nhóm giang hồ còn nắm tóc người phụ nữ kéo lê ra trước đường.

Nhóm giang hồ nắm tóc, kéo lê bà L. ra đường

Trao đổi với phóng viên, bà T.T.T.L cho biết bà chính là người đã bị nhóm giang hồ đánh đập, đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân là do người làm công cho bà L. kêu nhóm giang hồ này tới đánh bà L. sau khi người này làm mất tiền khi đi giao hàng. "Nhóm người đó đánh tôi một lần rồi và bị công an phạt tiền. Do họ đánh dữ lắm nên tôi không dám tố cáo"- bà L. cho biết.

Bên ngoài có người xăm trổ khác cũng đe dọa nạn nhân

Một chỉ huy của Công an tỉnh Tiền Giang cho biết công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và sẽ xử lý nghiêm vụ việc này.