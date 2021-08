Trước đó, ngày 30-7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết thành phố bắt đầu thực hiện phương án phân luồng phục vụ thi công dự án sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông hầm Kim Liên, thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 ngày (từ ngày 30-7-2021 đến ngày 2-9-2021).

Video hàng chục công nhân xuyên đêm tu sửa hầm Kim Liên để bàn giao theo đúng tiến độ

Ông Lê Hữu Hồng, Giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải Hà Nội), cho biết nguyên nhân tu sửa hầm Kim Liên là do xuất hiện tình trạng nước mặt thẩm thấu qua các khe co giãn; vết nứt thành đáy hầm bêtông cốt thép gia tăng theo thời gian, làm hỏng kết cấu mặt đường bêtông, gây mất an toàn giao thông.

"Việc tu sửa sẽ được thực hiện trong 30 ngày, trong đó, chiều từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn thi công trong 10 ngày, chiều ngược lại thi công trong 20 ngày"- ông Hồng nói.

22 giờ ngày 4-8, khoảng 20 công nhân bắt đầu tiến hành công việc sửa chữa hầm Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) theo chiều Đại Cồ Việt đi Xã Đàn. Chỉ huy trưởng công trình cho biết, công việc bắt đầu từ hơn 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Từ 5 giờ đến 6 giờ, các công nhân thu dọn đồ đạc tại công trình để trả lại giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây

Phương án tu sửa hầm Kim Liên được đưa ra là cào bóc toàn bộ lớp bêtông nhựa mặt đường đã bị xuống cấp hư hỏng sau hơn 12 năm khai thác và bị ảnh hưởng của nước mặt thẩm thấu qua khe nứt; thi công sửa chữa xử lý các vết nứt đáy hầm, sửa chữa khe co giãn hư hỏng, xử lý chống thấm đáy hầm; thảm bêtông nhựa toàn bộ mặt hầm sau khi đã xử lý tình trạng thẩm thấu nước ngầm; thi công chống thấm thành hầm, hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ bảo vệ kết cấu hầm và cắm biển tổ chức giao thông.

Tại chiều đi từ Đại Cồ Việt qua Xã Đàn, đều có công nhân đứng túc trực, hướng dẫn phân làn đường cho người tham gia giao thông

Để thực hiện dự án, thành phố cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên một chiều của hầm Kim Liên để phục vụ công tác thi công sửa chữa 24/24 giờ. Chiều còn lại các phương tiện lưu thông bình thường trong hầm. Phương thức thi công cuốn chiếu từng chiều hầm, hoàn thiện thi công một chiều xong mới chuyển sang thi công chiều hầm còn lại.



Theo vị chỉ huy này, hiện đơn vị đang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thấm nước bên hông hầm Kim Liên. Sau khi hoàn thành chống thấm nước phần hông sẽ tiến hành tiếp việc sửa chữa, bảo dưỡng chống thấm nước phần mặt đường. Việc làm này khó, mất nhiều công đoạn nhất

Hiện tại, tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông trên các trục đường Xã Đàn, Đào Duy Anh để lưu thông qua hầm trong thời gian cấm một chiều để thi công trong hầm Kim Liên; lắp đặt đầy đủ các hệ thống biển báo cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện tại khu vực nút giao Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Tích Trí – Đào Duy Anh, Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Giải Phóng và trên trục đường Đại Cồ Việt.

Hầm đường bộ cơ giới Kim Liên thuộc tuyến đường vành đai 1, TP Hà Nội, được đưa vào khai thác từ năm 2009.

Hiện tại, đêm 4-8 chỉ thực hiện sửa chữa bên trong hầm Kim Liên hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn. Còn các phương tiện giao thông vẫn di chuyển trên tuyến chiều ngược lại từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt

Việc sửa chữa, bảo dưỡng tại hầm Kim Liên theo quy trình, thời hạn. Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19, hiện chỉ thi công vào ban đêm

Do dịch Ccovid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, công tác thi công phải đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch. Vì vậy, đơn vị thi công chia ca để các công nhân làm việc, thi công phải đảm bảo khoảng cách an toàn

Tất cả các công nhân khi đến đây đều phải kiểm tra thân nhiệt và luôn được nhắc nhở đeo khẩu trang

Hàng chục công nhân vẫn đang hối hả sửa chữa hầm Kim Liên trong đêm để kịp tiến độ, bàn giao theo đúng dự kiến

Công nhân đang thực hiện cắt các tấm lưới sắt

Máy chuyên dụng các đục các lỗ trên mặt đường hầm Kim Liên, vị trí hố gas thoát nước

Tấm trụ sắt với chiều rộng khoảng 40x60 được đặt dưới mỗi hố ga

Các khe trên các thành tường khiến nước mặt thẩm thấu. Các công nhân đang đục rộng các khe để bỏ những ống cao áp nhằm đẩy nước thẩm thấu ra bên ngoài

Sau khi bỏ ống cao áp, lưới sắt lên bề mặt các khe, các công nhân phải trét keo ở các bề mặt khe

Thực hiện trong điều kiện thiếu ánh sáng, nên những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ thì cần có người đi theo để soi đèn