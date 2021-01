Ngày 14-1, anh B.V.H. (SN 1977, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) gửi đơn đến Báo Người Lao Động trình bày anh đã cầu cứu Công an phường Bình Hưng Hòa, Công an quận Bình Tân (TP HCM) vì gia đình liên tục bị ném đá, tạt sơn.

Anh H. cho biết gia đình anh liên tục bị đe dọa, tấn công bằng chất bẩn do vợ anh dính đến đường dây "tín dụng đen".

Trong đơn, anh H. cho biết tháng 8-2019, vợ anh là chị M.T.T. (SN 1979) chơi số đề và vay 4 tỉ đồng của nhiều người với lãi suất cao. Do những nhóm này gây áp lực nên anh phải bán căn nhà đang ở để trả nợ và thuê lại căn nhà này sinh sống, làm ăn.

Sau khi tạt sơn lần 1 thì các đối tượng đến thách thức



Đến ngày 24-12-2020, người vợ bỏ nhà đi nơi khác, anh gọi điện không được. Cùng lúc, nhiều nhóm "tín dụng đen" và những người ghi đề tìm đến đòi nợ. Anh H. nói không vay mượn tiền và yêu cầu những người này đi tìm người mượn tiền mà đòi.

Khuya 27-12-2020, nhà anh H. bị người lạ tạt sơn khiến anh cùng các con hoang mang, sống trong lo sợ. "Vì tín dụng đen và lô đề mà gia đình tan cửa nát nhà, con cái hoang mang, ảnh hưởng đến việc học, tôi thì mất tinh thần làm việc. Chưa kể, tôi còn lo sợ cho sự an toàn của cả gia đình"- anh H. nói.

Các đối tượng ném đá vào nhà



Sau khi anh H. gửi đơn cầu cứu lần 1 đến cơ quan công an thì một số đối tượng đến nhà anh thách thức rằng "Ba cái tạt sơn này công an không can thiệp đâu".

Sau đó, nhóm này cho người tạt sơn vào nhà anh H. lần 2 và trưa 12-1, một số đối tượng đã chọi đá vào nhà khiến cửa kính bị hư hỏng.

CLIP các đối tượng tạt sơn, ném đá

Anh H. nghẹn ngào: "Do vợ vay mượn "tín dụng đen" mà bây giờ nhà tôi tiếp tục bị ném đá, các con hoang mang nên tôi cầu cứu lần thứ hai nhờ công an can thiệp".

Công an quận Bình Tân cho biết sẽ giải quyết đơn của anh H. theo trình tự đơn báo tố giác tội phạm.