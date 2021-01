Clip hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 5 giờ sáng nay, 12-1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải và xe máy trên tuyến Quốc lộ 61 (đoạn gần bến xe khách tỉnh Kiên Giang, thuộc ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) khiến người đi xe máy chết thảm.

Hiện trương vụ tai nạn chết người

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe tải chở gà (biển kiểm soát 68H-003.95 do tài xế Nguyễn Văn Sơn (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, đi từ hướng thị trấn Minh Lương về hướng Rạch Giá thì va chạm với xe máy (biển kiểm soát 64F1-140.43) đi ngược chiều do ông Mai Bình An (SN 1988; ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) điều khiển.)

Lấy lời khai tài xế xe tải gây tai nạn Nguyễn Văn Sơn

Hậu quả, ông An chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe tải chở gà gây tai nạn

Theo lời khai ban đầu của tài xế Sơn, khi điều khiển xe tải tới đoạn đường trên thì phát hiện phía trước bên phải đường vừa thảm nhựa còn ướt nên đánh lái sang phần đường bên trái. Thấy phía trước có nhiều xe máy nên Sơn đánh lái xe sang phải trở lại thì bị mất lái, trượt dài gần 20 mét thì bị lật ngang đường. Lúc này, tài xế Sơn vẫn chưa hay đã va chạm với xe máy gây hậu quả như trên.

Chiếc xe máy bị nạn làm chủ nhân thiệt mạng

Hiện trường chiếc xe tải chở gà bị lật sau va chạm với xe máy

Trước khi tại nạn xảy ra tại điểm gây tại này, mặt đường vừa được thảm nhựa cách đó vài giờ.