Ngày 26-4, Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) tổ chức họp dân và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 người dân về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm: ông Lê Thanh Hải (Đội phó Đội Dân phòng ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công) và ông Nguyễn Văn Tiền (ngụ xã Bình Đông, thị xã Gò Công).

Clip trao thưởng cho 2 người dân dũng cảm truy bắt tội phạm

Trước đó, vào đêm 27-1, được sự huy động của Ban Chỉ huy Công an xã Long Thuận để truy bắt một đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dao chém một phụ nữ bị thương rồi bỏ trốn, ông Hải đã nhanh chóng cùng lực lượng công an truy tìm và phát hiện đối tượng đang cố thủ trong nhà người dân trên địa bàn ấp.

Thượng tá Trần Văn Quí trao giấy khen cho ông Hải

Trong lúc vây bắt, kẻ ngáo đá sử dụng búa chống trả gây thương tích ông Hải và một cán bộ làm nhiệm vụ. Dù bị thương, nhưng ông Hải đã cố gắng cùng lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng Ngô Vĩnh Quý (SN 1991; ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công). Trước khi gây án, Quý đã sử dụng ma túy đá và đã có 2 tiền án về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản.

Trong khi đó, ông Tiền được khen thưởng vì đã nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng với lực lượng công an bắt giữ đối tượng trộm tài sản. Vào ngày 17-1, ông Tiền phát hiện một đối tượng khả nghi đi vào đầm tôm của ông Nguyễn Văn Mến (ngụ cùng xã với ông Tiền) nên bí mật theo dõi và phát hiện đối tượng trộm một hộp số máy chạy quạt của ông Mến.

Ông Tiền nhận giấy khen nhờ thành tích dũng cảm vây bắt kẻ trộm

Ông Tiền liền xông vào bắt giữ kẻ trộm. Trong lúc giằng co, ông Tiền bị đối tượng xô ngã, rồi bỏ chạy. Ông Tiền tiếp tục truy đuổi, đồng thời điện báo lực lượng công an xã bắt giữ đối tượng Hồ Nhân Hậu (SN 1981; ngụ xã Bình Đông, thị xã Gò Công) - đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại các buổi lễ trao thưởng, thượng tá Trần Văn Quí, Phó Trưởng Công an thị xã Gò Công, đã biểu dương tinh thần cảnh giác, dũng cảm, tích cực truy bắt tội phạm của các cá nhân; đồng thời tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: trộm cắp, ma túy, lừa đảo, cho vay lãi nặng; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó, kêu gọi bà con nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.