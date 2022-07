Ngày 11-7, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ việc người phụ nữ chạy ôtô gây tai nạn do say xỉn rồi bỏ chạy mặc cho 1 bánh của ôtô bị nổ.

Người dân truy đuổi chiếc ôtô

Nguồn tin từ đội CSGT Công an huyện Hớn Quản cho biết khoảng 17 giờ chiều 10-7, một người dân chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản).



Bánh ôtô bị nổ

Khi đến đoạn qua xã Tân Lợi, xe máy va chạm với ôtô 4 chỗ do N.T.M.L (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) chạy từ hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng hư hỏng, người chạy xe máy bị thương nhẹ



Sau tai nạn, N.T.M.L tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Thấy vậy, người dân xung quanh bức xúc đuổi theo. Đáng nói, dù bánh trước của xe bị nổ nhưng người phụ nữ này vẫn chạy nhiều km bất chấp sự truy đuổi.

Công an làm việc với chủ phương tiện

Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Hớn Quản đã báo các lực lượng phối hợp chốt chặn. Khi kiểm tra, L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở.