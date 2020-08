Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động chiều 22-8, sau chuỗi ngày mưa vừa qua, mực nước sông Hồng đoạn qua TP Hà Nội đang dâng cao. Lối ra khu vực bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) ngập sâu.

Việc đi lại của người dân sống ven sông Hồng gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân phải thuê đò di chuyển. Người dân chật vật trong việc thu hoạch nông sản tại khu vực bãi giữa.

Video clip người dân sống ven sông Hồng những ngày mưa lũ

Những ngày này, người dân sử dụng đò cho việc di chuyển qua lại giữa khu vực Chương Dương và bãi giữa sông Hồng.

Một người dân thường xuyên đi đò trong những ngày này cho biết: "Khu vực này trong những ngày ngày di chuyển rất khó khăn, mỗi chuyến đi qua tôi đóng 10.000 đồng. Nhiều lúc rất bất tiện vì mỗi lúc có công việc gấp phải chờ rất lâu mới có chuyến đò qua đây".

Bên cạnh đó, còn có nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông bơi lội trong mùa mưa lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do có mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,0 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao (Sông Hồng) có khả năng lên mức báo động 2; thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 1 - báo động 2.

Trước đó, sau khi Trung Quốc xả lũ hồ thuỷ điện Mã Đổ Sơn (tỉnh Vân Nam), dòng chảy từ thượng lưu sông Hồng đổ về với lưu lượng lớn. Đến sáng 22-8, mức nước sông Hồng tại Hà Nội dưới báo động 1, song quan sát ở khu vực cầu Long Biên nước chảy khá xiết. Mực nước dâng cao hơn khiến bãi nổi và một số bờ bãi ven sông bị ngập.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Toàn cảnh khu vực bãi giữa sông Hồng ngập sâu

Khu vực các nhà nổi trên sông nhìn từ bên trong bãi giữa sông Hồng ra cầu Long Biên

Một số người dân tranh thủ câu cá khi lượng nước dâng cao

Người dân những ngày này chật vật trong việc di chuyển

Mỗi chuyến đò qua lại giữa khu vực Chương Dương và bãi giữa sông Hồng phải mất chừng 20 phút

Những ngày gần đây, người dân sử dụng đò rất nhiều

Một số người dân đang sử dụng đò cho việc di chuyển qua lại giữa khu vực Chương Dương và bãi giữa sông Hồng

Toàn cảnh khu vực tập thể thao tại bãi giữa sông Hồng

Một số điểm tại khu vực này ngập sâu trong nước

Một vài người dân bất chấp nguy hiểm vẫn bơi ở đây trong những ngày này