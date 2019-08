Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Hồ Văn Tiền (54 tuổi; ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) tử vong.



Ngày 3-8, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hồ Duy Tân (con ông Tiền) cho rằng cha anh chết là do né miệng cống trên tuyến đường đang thi công.

Theo anh Tân, ngày 28-7, ông Tiền chạy xe máy trên tuyến đường thuộc địa bàn phường An Thạnh. Bất ngờ thấy một miệng cống nhô lên trên mặt đường nên ông đánh lái né thì xảy ra va chạm với xe máy chạy ngược chiều. Ông Tiền chấn thương sọ não rồi mất sau đó.

"Làm đường kiểu này là giết ba tôi"

Anh Tân khẳng định sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu truy trách nhiệm của đơn vị lắp đặt cống, tái lập mặt đường ở khu vực xảy ra tai nạn.

"Họ làm cống, làm đường kiểu này là giết ba tôi và có thể sẽ giết nhiều người nữa. Không thể ẩu như thế này hoài được" - anh bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở địa bàn phường An Thanh và Hưng Định của thị xã Thuận An, nhiều tuyến đường đang lắp đặt đường cống mới. Trong lúc mặt đường chưa tái lập, nhiều miệng cống nhô lên rất nguy hiểm nhưng không có biển báo hiệu, rào chắn.