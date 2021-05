Ngày 21-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông rơi từ tầng 3 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xuống đất.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Nội dung đoạn clip cho thấy người đàn ông đu lơ lửng vào một tấm chắn bên ngoài cửa sổ của bệnh viện. Sau ít giây, người này rơi xuống 1 tấm chắn bên dưới. Tại đây, người đàn ông tiếp tục rơi xuống, xuyên qua tấm chắn thứ 2 rồi xuống đất.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 21-5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận vụ việc xảy ra tại bệnh viện này.

Theo vị này, trước đó khoảng 15 giờ ngày 18-5, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Bệnh nhân này nghiện rượu lâu ngày, đi cầu phân đen do xuất huyết, xơ gan nặng, loạn thần do rượu. Đến rạng sáng 19-5, bệnh nhân này bỏ đi, người nhà cũng bỏ về. Sau đó, do bị loạn thần nên bệnh nhân đã leo ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất, bị thương nặng.

"Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa vào cấp cứu nhưng bệnh nhân tử vong vào sáng cùng ngày. Gia đình cũng đã đưa bệnh nhân về lo hậu sự" - vị này cho biết thêm.