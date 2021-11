Chiều 29-11, tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực ở địa phương này chìm trong biển nước.

Đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn ngập nước khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Clip: Minh Thọ

Theo ghi nhận của phóng viên tại TP Quy Nhơn, mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư tại các phường Bùi Thị Xuân, Trần Hưng Đạo, Nhơn Bình, Nhơn Phú…Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Điện Biên Phủ… nước ngập đến 0,5m, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại các vùng trũng ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt. Nhiều thôn thuộc các xã ở huyện Tuy Phước (Phước Hòa, Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn…) và huyện Phù Cát như (Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Chánh…) bị cô lập. Nhiều người phải dùng thuyền nhỏ để đi lại.

Người dân huyện Tuy Phước dùng bao cát chặn nước tràn vào nhà. Ảnh: Xuân Thức

Tại huyện miền núi An Lão, tuyến tránh hồ Đồng Mít từ xã An Trung đi xã An Vinh dài khoảng 14 km bị sạt lở nhiều đợt vào giữa tháng 11 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tránh hồ Đồng Mít khoảng 8.000 m3.

Do mưa lớn kéo dài, khả năng sạt lở vẫn còn cao nên chính quyền huyện An Lão chưa thể đưa xe cơ giới vào khắc phục. Hiện hơn 200 hộ dân xã An Vinh, huyện An Lão gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu thông qua khu vực bị sạt lở này.

Nhiều trường học ở Bình Định bị ngập nước, học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Xuân Thức

Theo tin cảnh báo lũ khẩn cấp của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, trong chiều 29-11, sông Côn tại khu vực Bình Nghi, sông Hà Thanh tại khu vực Diêu Trì có khả năng xuất hiện đỉnh lũ cao trên mức báo động 2.

Riêng sông Côn tại khu vực đập Thạnh Hòa, thị xã An Nhơn lũ tiếp tục lên cao ở mức báo động 1- 2, có nơi trên báo động 2; hạ lưu sông Côn ở mức báo động 3.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, mưa lũ đã khiến 19.000 học sinh ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn không thể đến trường.