Sáng ngày 20-9, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã xác minh, làm rõ được người đàn ông có hành vi sàm sỡ một nữ sinh xảy ra trên địa bàn hôm 11-9 khiến nhiều người bức xúc, bất bình khi đoạn clip này được tung lên mạng xã hội Facebook.



Clip người đàn ông đi xe máy chặn xe rồi sàm sỡ vào vùng ngực của nữ sinh gây phẫn nộ

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy bất ngờ chặn đầu xe đạp do một nữ sinh đi ngược chiều. Sau đó, người đàn ông này có hành vi dùng tay sàm sỡ vào vùng ngực của nữ sinh này.

Nơi xảy ra vụ việc được xác định trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Qua video cho thấy, khi bị sàm sỡ, nữ sinh hốt hoảng liền gạt tay người đàn ông nay ra rồi nhanh chóng đạp xe để đi. Còn người đàn ông này cũng phóng xe máy bỏ đi.

Hỉnh ảnh người đàn ông chặn xe có hành động sàm sỡ nữ sinh đi xe đạp - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn video clip được đăng tải, có rất nhiều bình luận trên các diễn đàn tỏ ra bất bình trước hành động được cho là "đồi bại" giữ ban ngày của người đàn ông trên.

Trước sự việc trên, Công an huyện Trực Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc và xác định Nguyễn Văn Phong (SN 1976, ngụ xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là người có hành vi chặn đường, sàm sỡ nữ sinh. Thời gian xảy ra vụ việc là ngày 11-9.

Theo Công an huyện Trực Ninh, khi được triệu tập tới cơ quan công an, Nguyễn Văn Phong đã thừa nhận hành vi nói trên. "Hiện chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ, giao cho chính quyền địa phương xử lý Phong theo quy định"- vị lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh nói.