Chiều ngày 12-10, rất nhiều bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội như: Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình... đồng loạt tiến hành dọn vệ sinh, treo các thông báo phòng chống dịch Covid-19.

Tại bến xe Giáp Bát, những nhân viên ở đây bắt đầu dọn dẹp từ khu vực bên ngoài đến khu vực bên trong. Ngoài việc lau dọn, nhân viên còn phun khử khuẩn.

Video nhiều bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội nhộn nhịp dọn dẹp, chờ đợi đón khách trở lại

Theo ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát (TP Hà Nội), thực hiện hướng dẫn thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13-10 của Bộ GTVT, hôm nay, đơn vị đã triển khai các biện pháp để đón xe và hành khách trở lại bến. "Chiều nay, chúng tôi bắt đầu phối hợp với các công ty vệ sinh môi trường tiến hành vệ sinh toàn bộ khuôn viên bến xe và phun khử khuẩn tại các điểm ra vào, quầy vé, nhà chờ… Chúng tôi cũng phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, CSGT để đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông trong và ngoài bến xe".

"Cùng với đó là thành lập một điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 ở trong bến để phục vụ cho lái xe, phụ xe và hành khách. Đồng thời, tái hoạt động một điểm cách ly tạm thời đối với những người nghi nhiễm Covid-19. Lái xe và hành khách khi ra vào bến sẽ phải thực hiện nghiệm việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang theo thông điệp 5K của Bộ Y tế"- ông Tùng cho hay.

Chiều 12-10, tại bến xe khách Giáp Bát, các nhân viên đang khẩn trương quyét dọn ở khu vực bên ngoài

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13 đến 20-10-2021. Theo đó, những quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Sở GTVT Hà Nội cũng vừa đề xuất UBND TP Hà Nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng từ ngày 13-10.

Rác thải được các nhân viên dọn dẹp sạch sẽ, chờ đợi đón khách trở lại

Khu vực bên trong, các nhân viên đang lau dọn khu vực ghế chờ của khách

Bàn làm việc, quầy bán vé cũng được lau dọn sạch

Nhân viên ở đây đang nối lại đường dây điện đã bị trục trặc từ trước đó

Khu vực bên ngoài bãi xe, rất ít xe đậu ở đây trong những ngày dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Nhân viên đang phun nước sát khuẩn tại khu vực hành lang của bến xe Giáp Bát

Giấy thông báo, kèm mã quyét QR được nhân viên dán tại nhiều điểm dễ nhìn của bến xe

Chỉ còn một số xe đang đậu tại bến xe khách Giáp Bát

Cũng trong chiều nay, bến xe Nước Ngầm được dọn dẹp

Khu vực cầu thang đi lên mua vé đã được lau dọn sạch sẽ

Khu vực ghế chờ đã được dán đề can nhằm giãn cách ghế ngồi của hành khách khi chờ đợi lấy vé