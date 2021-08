Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) bắt đầu triển khai một tổ công tác đặc biệt để kiểm soát giấy đi đường của người dân. Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên triển khai mô hình này.

Video hoạt động của tổ công tác đặc biệt

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết tổ công tác đặc biệt hoạt động linh hoạt trên nhiều tuyến phố, bám sát từng địa bàn. Khi hoạt động ở địa bàn nào, công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ UBND phường phối hợp để bảo đảm việc xử lý nghiêm minh.

Tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người và phương tiện lưu thông qua các tuyến phố đã được xác định lập chốt, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội và các vi phạm pháp luật khác…

"Thông qua kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan chuyên môn có biện pháp chỉ đạo, giải quyết, nhằm siết chặt việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố" - Thượng tá Bùi Văn Đang nhấn mạnh.

Tổ công tác đặc biệt tại ngã tư phố Phùng Hưng giao nhau với phố Hàng Bông, đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường của người dân

Chiều 27-8, ở tổ công tác đặc biệt đặt tại ngã tư phố Phùng Hưng giao nhau với phố Hàng Bông, đa số người dân được kiểm tra đều có giấy đi đường hợp lệ. Tất cả người dân tham gia giao thông khi qua điểm chốt này đều được lực lượng chức năng chụp ảnh giấy đi đường lại. Chiều 27-8, tổ này đã xử phạt 2 triệu đồng đối với 1 trường hợp ra đường không lý do.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều trường hợp thấy chốt kiểm soát đặc biệt này đã vội vã quay đầu. Nhiều trường hợp lực lượng chức năng ngăn chặn nhưng vẫn cố tình di chuyển.

100% phương tiện khi qua chốt kiểm soát đều bị lực lượng chức năng kiểm tra

Anh Nguyễn Tuấn Sơn, một người dân ở phố Hàng Bạc, cho biết anh rất ủng hộ việc lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng đối tượng để hạn chế việc ra đường không rõ lý do.

Được biết, Công an quận Hoàn Kiếm đưa ra kế hoạch và địa bàn hoạt động của tổ công tác đặc biệt này hoàn toàn độc lập với 6 tổ công tác liên ngành do Công an TP Hà Nội đang triển khai.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy đi đường. Hoàn tất việc kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ dùng điện thoại chụp lại

Nhiều phương tiện không có giấy đi đường bị lực lượng chức năng giữ lại

Người dân không có giấy đi đường đều phải nộp phạt theo đúng quy định

Người dân gần đó mở hé cửa xem tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ

Nhiều người điều khiển phương tiện khi thấy Tổ công tác đã quay đầu xe

Tổ công tác đặc biệt đã có tín hiệu dừng xe, nhưng nhiều phương tiện đã cố tình quay đầu, bỏ chạy

Người dân vẫn cố tình di chuyển cho dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thậm chí có người không đội mũ bảo hiểm, chở theo trẻ em như thế này

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn việc quay đầu xe của người dân