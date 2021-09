Sáng 4-9, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Phước An đang làm rõ nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót

Trước đó, tối 3-9, trên mạng xã hội Faebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên ra đường, bật nhạc bài "Rồi tới luôn" - đang "hot" trên ứng dụng Tik Tok - để nhảy nhót, hát hò trước một quán bún. Trong đó, 2 người không đeo khẩu trang, 1 người kéo khẩu trang xuống cằm và không giữ khoảng cách.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh Covid-19 ra đường tụ tập nhảy nhót.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Krông Pắk, 4 thanh niên này ngụ tại xã Ea Yông, tới mua bún tại 1 quán ở địa bàn thị trấn Phước An. Khi tới quán, 4 người này xin ăn tại chỗ nhưng chủ quán không chịu nên nói mua 8 bịch bún mang về.

Trong lúc chờ chủ quán làm bún, 4 thanh niên bật nhạc rồi ra đường nhảy nhót, hát hò. Một người đi cùng đang chờ trên ôtô đã quay lại cảnh này, đăng tải lên mạng xã hội.

"Tôi đã chỉ đạo Công an thị trấn Phước An khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định" - vị lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk nêu trên nhấn mạnh.

Nhóm thanh niên ra đường không đeo khẩu trang nhảy nhót giữa dịch bệnh Covid-19. Nguồn MXH

Đến sáng 4-9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 20 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.185 người, trong đó có 11 trường hợp đã tử vong. Hiện nay, 3 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương còn lại đang giãn cách theo Chỉ thị 15.