Ngày 13-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM cho biết vừa cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy.

Cán bộ, chiến sĩ phá thang máy đưa 9 người ra ngoài.

Theo PC07, lúc 9 giờ 40 phút ngày 12-11, Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức) nhận được tin có người mắc kẹt trong thang máy trên đường 34, phường An Khánh.

CLIP: Cảnh sát đưa 9 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài.

Sau đó, PC07 đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức gồm 1 xe và 6 cán bộ, chiến sĩ đến địa điểm trên.

Cảnh sát triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dùng và đưa được 9 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.