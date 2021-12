Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18 giờ ngày 13-12, quận Đống Đa hiện đang dẫn đầu toàn thành phố về số ca Covid-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi "thích ứng an toàn với dịch" theo Nghị quyết 128 ngày 11-10 của Chính phủ.



Video phong toả nhiểu điểm thuộc quận Đống Đa

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt hàng rào, tạm thời phong toả nhiều điểm thuộc nhiều phường của quận Đống Đa. Tất cả những điểm các ly đều được lực lượng chức năng ra thông báo đối với người dân, tránh tiếp xúc gần với khu vực có nguy cơ lấy nhiễm cao Covid-19.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ y tế), cho rằng quận Đống Đa có dịch Covid-19 rất phức tạp bởi đây là quận lõi, dân cư đông đúc.

"Thời điểm vừa qua, khu vực phường Văn Chương, Văn Miếu có những ca bệnh rất phức tạp, đi lại nhiều, quá đông dân cư khó kiểm soát. Tại đây cần tăng cường mạnh hơn các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện 5K, tăng cường mạnh giám sát. Nếu không thực hiện kiểm tra xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ không khống chế được. Khi số mắc nhiều, tôi sợ sẽ có nhiều ca nhiễm nặng, nhiều ca nặng chắc chắn sẽ có ca tử vong"- ông Phu cho hay.

Tại một điểm phong toả nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa

Một lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa cho biết hiện lực lượng y tế địa phương đang hoạt động "hết công suất". Ngoài y tế cơ sở, quận còn huy động thêm lực lượng ngoài công lập để đáp ứng với khối lượng công việc hiện tại.

Do F0 tăng nhanh, quận Đống Đa sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 với 600 giường từ chiều 14-12. Cơ sở này được đặt tại khu ký túc xá của Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

"Chúng tôi cử 11 cán bộ y tế vào tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 - 50 người, vì còn liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng…"- vị lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa thông tin

Tất cả người dân ở khu vực phong toả không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương

Lực lượng chức năng dựng hàng rào sắt phong toả một điểm trên đường Đê La Thành

Khu vực cách ly y tế tại số 5 Hồ Giám, quận Đống Đa

Dây được căng chằng chịt tại một điểm phong toả trên đường Tôn Đức Thắng

Những điểm nơi có ca mắc Covid-19, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong toả, những người dân xung quanh vẫn hoạt động bình thường

Tất cả những trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa đã được đi cách ly và điều trị

Khu vực phong toả tại ngõ 56 phố Ngô Sỹ Liên. Tại đây, có lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, kiểm soát người ra vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19

Dựng hàng rào, tạm thời phong toả ngõ 56 phố Ngô Sỹ Liên

Tất cả các phương tiện xe máy đã dựng trước cửa lâu ngày ở khu vực phong toả tại phố Ngô Sỹ Liên

Hàng rào chia cắt điểm phong toả và khu vực người dân vẫn sinh hoạt bình thường

Tại một điểm phong toả trên đường Đặng Văn Ngữ. Lực lượng chức năng đã treo biển thông báo "khu vực cách ly y tế, không nhiệm vụ cấm đi lại"

Điểm phong toả ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Khuyến giao với phố Ngô Sỹ Liên

Phong toả cả một con ngõ 145 phố Đê La Thành