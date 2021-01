Lễ ra quân diễn tập y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII

Chiều 10-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Tham gia tổng diễn tập có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và ngành y tế Thủ đô.



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, tổng chỉ huy cuộc diễn tập, lực lượng y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng là các bệnh viện, cơ sở y tế đầu ngành trong lĩnh vực khám chữa bệnh: Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hữu Nghị, 108, Nhiệt đới Trung ương, Việt Đức, E Trung ương… với sở chỉ huy y tế có kết nối với các BV trung ương.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ

Cùng đó là xe labo xét nghiệm lưu động, các xe khử trùng môi trường xe ra vào hội nghị, hệ thống xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất và các xe cứu thương hiện đại với đầy đủ kíp nhân lực, trang bị cấp cứu; hệ thống xe cứu thương hiện đại, xe cứu thương có buồng áp lực âm….

Tình huống tất cả các xe của các đại biểu được phun khử khuẩn bắt đầu từ cổng vào

Tại các khách sạn, nơi đại biểu lưu trú đều được bố trí tổ y tế, vệ sinh môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm và có trung tâm chỉ huy kết nối với Văn phòng Bộ Y tế. "Mục đích của cuộc diễn tập y tế là "hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp"- ông Sơn nhấn mạnh.

Các chiến sĩ Binh chủng hóa học chuẩn bị cho tình huống phun khử khuẩn

Tại lễ ra quân, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm. Bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. Nói như vậy để thấy Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế.

Tình huống phun khử khuẩn quanh khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

Theo ông Trần Quốc Vượng, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội với kịch bản hết sức chi tiết để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và phòng, chống khủng bố, trong đó có nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc trước đây. Nhiều ngày qua, lực lượng cán bộ y tế đã tập luyện liên tục, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Rất nhiều xe thuộc Binh chủng hóa học được điều động trong buổi diễn tập

"Tôi ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an, các đồng chí tham gia công tác y tế phục Đại hội XIII của Đảng, đã nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao, bảo đảm cao nhất. Việc tổ chức diễn tập hôm nay một lần nữa khẳng định tinh thần cố gắng đó"- ông Trần Quốc Vượng nói.

Tình huống các đại biểu khi có biểu hiện nhiệt độ cơ thể cao, hoặc ho thì được đưa đến phòng kiểm tra y tế để kiểm tra Covid-19

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ông Trần Quôc Vượng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và các địa phương, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân và đảm bảo an toàn cho tổ chức thành công Đại hội XIII. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thuỷ, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tình huống giả định lấy mẫu xét nghiệm cho các đại biểu

"Sau Lễ ra quân hôm nay, Bộ Y tế tiếp tục rà soát tất cả tình huống, kịch bản, phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu, không bị động trước các tình huống xảy ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng"- ông Trần Quốc Vương yêu cầu.

Được chia làm 4 phòng để hỗ trợ những tình huống khó và đông các đại biểu có biểu hiện dịch tễ

Sau lễ ra quân, cuộc diễn tập đã diễn ra với các hợp phần: Kiểm soát dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường; tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm Covid-19; kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm; xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị; xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt.

Khi có kết quả dương tính với Covid-19, các đại biểu được đưa ra xe để về khu cách ly

Đến tình huống giả định những đại biểu bị ngộ độc thực phẩm

Các bác sĩ thực hiện kiểm tra cho bệnh nhân trong tình huống giả định

Tại khu vực cấp cứu nhiễm phóng xạ

Xe cấp cứu được đưa đến khu vực phun khử phóng xạ

Tình huống các bệnh nhân đến đây sẽ được phân loại

Kiểm tra độ nhiễm phóng xạ

Tình huống các bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ sẽ được cắt quần áo lớp bên ngoài