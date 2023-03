Sáng 16-3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý nam thiếu niên say rượu chạy xe máy, cầm mã tấu đe dọa tài xế xe tải trên đường.



Y Lam Ađrơng làm việc với cơ quan công an

Trước đó, chiều 15-3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy 1 thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 1 tay điều khiển xe máy, 1 tay cầm mã tấu đuổi theo đe dọa, chặt vào 1 chiếc xe tải.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), lực lượng CSGT phát hiện 1 thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, cầm theo mã tấu như thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng thiếu niên này tăng ga bỏ chạy, buộc lực lượng CSGT truy đuổi, bắt giữ.

Cây mã tấu Y Lam Ađrơng dùng đe dọa người đi đường

Làm việc với công an, thiếu niên khai nhận tên là Y Lam Ađrơng (16 tuổi, ngụ xã Ea Nam). Chiều 15-3, Y Lam Ađrơng trên đường đi nhậu về thì gặp 1 chiếc xe tải đi cùng chiều nên cầm mã tấu đuổi theo đe dọa.

Cơ quan công an đã lập biên bản đối với Y Lam Ađrơng về các hành vi vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, người đủ từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dung tích xi-lanh trên 50 cm3, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.