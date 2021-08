Ngày 25-8, Công an TP HCM cho biết nhờ phản ứng kịp thời, cán bộ Công an TP HCM và quận 12 đã giúp một phụ nữ mang thai bị tai nạn thoát khỏi nguy hiểm.



Sáng cùng ngày, Tổ Kiểm tra điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân do trung tá Trần Mạnh Hà – Phó Đội trưởng Đội đều lệnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03) Công an TP HCM - làm tổ trưởng, thực hiện việc kiểm tra nhiệm vụ và chấp hành điều lệnh tại chốt kiểm soát cầu Tham Lương, đường Trường Chinh, quận 12.

Chị Lệ được đưa lên xe

Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra thì cách đó 10 m, tại ngã 3 đường Trường Trinh – Phan Văn Hớn (quận 12) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Xe nhanh chóng đến bệnh viện

Xe máy của chị Phan Thị Lệ (SN 1987, quê Bình Thuận, đang mang thai 37 tuần) và xe của anh Phùng Ngọc Bảo (SN 1979) va vào nhau. Vụ tai nạn khiến chị Lệ ngã xuống đường và có dấu hiệu động thai, đau bụng, tay chân bị trầy xước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cán bộ, chiến sĩ dìu nạn nhân lên xe

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, không đợi xe cấp cứu đến, trung tá Trần Mạnh Hà đã quyết định dùng ôtô của Tổ công tác đưa chị Lệ vào bệnh viện với sự mở đường của cán bộ, chiến sĩ Công an quận 12.

Trung tá Lê Mạnh Hà đã dặn cán bộ trực chốt đưa xe chị Lệ vào lề chờ người nhà đến nhận, đồng thời yêu cầu CSGT mở đường, nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện an toàn.

Sau khi đưa chị Lệ vào bệnh viện, Tổ Công tác đã gọi điện cho chồng chị Lệ vào chăm sóc. Kết quả kiểm tra nhanh, chị Lệ âm tính với Covid-19. Hiện tại chị Lệ và thai nhi đều ổn định, chưa thấy dấu hiệu bất thường.