Sáng 8-3, một lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ cho biết vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng truy bắt kẻ có biểu hiện tâm thần sau khi đối tượng này đâm, chém 4 người trọng thương

Theo vị lãnh đạo trên, sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Hậu về hành vi đâm, chém 4 người ở thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ trọng thương, cơ quan CSĐT đã tiến hành lấy mẫu test nhanh. Kết quả cho thấy đối tượng này âm tính với ma túy. Tuy nhiên, qua làm việc, lấy lời khai ban đầu, cơ quan CSĐT nhận thấy đối tượng này có biểu hiện tâm thần.

"Hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự, củng cố các bằng chứng để làm rõ hành vi của đối tượng và nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi cần có thêm thời gian điều tra nhất định để xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Nếu xác định có hành vi giết người thì sẽ chuyển qua cơ quan điều tra cấp trên để xử lý theo đúng quy định, thẩm quyền", vị lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ thông tin.

Như đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng 6-3, Nguyễn Văn Hậu một mình điều khiển xe máy từ nhà đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa. Tại đây, Hậu đã dùng dao, kéo đâm, chém nhiều người trong thôn trọng thương.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Hậu tại chợ huyện Phù Mỹ

Cụ thể, sau khi đến nơi, Hậu chạy vào nhà đâm em Tr.T.D.Q. (18 tuổi). Nghe người dân hô hoán, Hậu tiếp tục lao ra đâm bà Ng.Th.Th. (68 tuổi). Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục lao tới đâm chị A.T.T.H. (29 tuổi, con dâu bà Th.) và cháu L.A.B.C. (2 tuổi, cháu nội bà Th.) gây thương tích. Tất cả các nạn nhân sau đó được chuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Sau khi gây án, Hậu bỏ xe máy tại hiện trường rồi đi bộ xuống khu vực chợ huyện Phù Mỹ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở công an huyện để làm việc. Theo Công an huyện Phù Mỹ, 4 nạn nhân trong vụ việc trên có 3 người trong 1 gia đình, riêng em Tr.T.D.Q. là người trong gia đình khác ở thôn An Lạc 1.

Hiện 3 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, riêng bà Ng.Th.Th. (68 tuổi) đang bị thương rất nặng, vẫn hôn mê.