Sáng 21-7, ông La Văn Bộ (56 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết vừa gửi đơn đến Công an xã Cát Khánh và Công an huyện Phù Cát trình báo về việc gia đình liên tục bị 2 thanh niên ở địa phương "khủng bố" bằng mắm thối, sơn, gạch đá.

Hai anh em N.T.S và N.Đ.L đi xe máy đến trước cổng dùng nhiều gạch, đá ném vào nhà ông La Văn Bộ.

Theo ông Bộ, 2 thanh niên liên tục "khủng bố" gia đình ông trong thời gian qua là anh em ruột N.T.S và N.Đ.L, cùng ngụ ở địa phương. Lần đầu tiên là vào một đêm cuối năm 2021, 2 thanh niên này đã tạt sơn, mắm thối vào nhà ông. Tiếp đó, 2 thanh niên này liên tục dùng sơn, mắm thối, gạch đá "khủng bố" vào nhà ông vào đêm khuya. Vụ việc đã được gia đình ông trình báo Công an xã Cát Khánh và các cơ quan chức năng địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Lần gần đây nhất là vào lúc 23 giờ 57 phút đêm 19-7, khi cả gia đình ông La Văn Bộ đang ngủ thì bất ngờ bị 2 anh em ruột N.T.S và N.Đ.L đi xe máy đến trước cổng dùng nhiều gạch, đá ném vào nhà. Vụ việc đã được camera an ninh của gia đình ông ghi lại và trình báo cơ quan chức năng.

Anh em N.T.S và N.Đ.L vô cớ hành hung anh Đinh Quốc Tùng tại nhà ông La Văn Bộ

Theo ông Bộ, cuối năm 2021, anh em N.T.S và N.Đ.L có đến nhà ông yêu cầu trả 150 triệu đồng mà họ cho rằng con trai ông là L.T.Đ (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) vay "nóng" của họ với lãi suất 60%/tháng. Do con trai đang ở xa nên vợ chồng ông Bộ yêu cầu anh em N.T.S và N.Đ.L đưa giấy vay mượn để gia đình thanh toán dứt điểm. Tuy nhiên, anh em N.T.S và N.Đ.L chỉ nói nợ tiền mà không đưa ra giấy vay mượn nên vợ chồng ông Bộ từ chối trả tiền. Sau đó, nhà ông Bộ liên tục bị 2 anh em N.T.S và N.Đ.L "khủng bố" bằng mắm thối, sơn, gạch đá vào đêm khuya.

Không chỉ vậy, cách đây không lâu, trong quá trình đến nhà ông La Văn Bộ "khủng bố" để đòi nợ, 2 anh em N.T.S và N.Đ.L còn vô cớ hành hung người làm công cho gia đình nhà ông là anh Đinh Quốc Tùng (44 tuổi, ngụ ở địa phương). Vụ việc đã khiến anh Tùng bị thương tích nặng ở vùng đầu, mặt và mắt. Sau đó, anh Tùng đã gửi đơn trình báo đến Công an xã Cát Khánh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Anh em N.T.S và N.Đ.L tạt mắm thối vào nhà ông La Văn Bộ

"Mấy lần anh em N.T.S và N.Đ.L đến nhà đòi nợ, tôi đã yêu cầu họ đưa giấy con tôi vay tiền để vợ chồng tôi giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, họ chỉ nói miệng mà không đưa được giấy tờ gì nên tôi từ chối giải quyết. Trong khi đó, tôi gọi điện hỏi con trai tôi đang ở xa hỏi thì nó nói có vay tiền của anh em họ nhưng không đến số tiền mà họ báo nợ. Vụ việc chỉ có vậy mà anh em họ liên tục đến nhà tôi tạt sơn, mắm thối và ném gạch đá. Mong rằng. các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc này để vợ chồng tôi còn yên ổn làm ăn", ông Bộ bức xúc.