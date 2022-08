Hôm nay 5-8, Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy.

Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5-8, tổ chức đưa thi hài 3 liệt sĩ từ tại Bệnh viện 198 trực thuộc Bộ Công an (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).



Ngay từ sớm, rất đông người thân và đồng đội đã có mặt để làm lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ.

Ba liệt sĩ gồm thượng tá Đặng Anh Quân, sinh năm 1977, Đội trưởng; thượng úy Đỗ Đức Việt, sinh năm 1998, cán bộ và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.

Lễ tang diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội các chiến sĩ.

Lực lượng cảnh sát động viên chia sẻ mất mát to lớn đối với người thân của 3 liệt sĩ.

Trước khi đưa thi hài 3 liệt sĩ đến Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), thi hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa về nhà riêng.

Lực lượng cảnh sát chào tạm biệt đồng đội lần cuối.

Chiếc xe đưa thi hài liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc trở về nhà tại khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Ngay từ sớm, rất đông người dân tới nhà liệt sĩ Phúc để đưa tiễn anh.

Rất đông người dân tới cầu nguyện, chia sẻ mất to lớn này với gia đình liệt sĩ Phúc.

Nhiều người dân xúc động không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh liệt sĩ Phúc.

Người dân cầu nguyện trước di ảnh liệt sĩ Phúc

Sau khi làm lễ tại nhà riêng xong, di ảnh cùng thi hài liệt sĩ Phúc được đưa đến Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông). Ảnh: Các đồng đội tiễn đưa anh tại nhà riêng

Bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.