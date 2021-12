Ngày 6-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã xác minh, điều tra vụ giả cướp giật tài sản do N.T.K.D (SN 1998; ngụ xã Khánh An, huyện An Phú) dựng chuyện.

N.T.K.D tại cơ quan điều tra

Theo đó, trưa 4-12, với vết trầy xước trên người và cổ, D. đến Công an huyện An Phú trình báo khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi thăm vườn về nhà, thì bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật đứt sợ dây chuyền vàng trên người làm D. té ngã. Kẻ cướp tiếp tục lao tới giật lấy chiếc lắc tay D. đang đeo, sau đó bỏ chạy. Ngoài ra, khi kiểm tra, D. còn phát hiện đối tượng đã lấy trộm 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo, tổng giá trị tài sản khoảng 35 triệu đồng.

Vết trầy trên cổ do D. tự tạo ra

Sau khi nhận tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú kết hợp viện kiểm sát nhân dân cùng cấp nhanh chóng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường tại hiện trường nên đã vận động, thuyết phục D. thành khẩn khai báo.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, D. thừa nhận do mua hàng qua mạng nhằm hưởng phần trăm nên D. đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng đem cầm lấy 15 triệu đồng để chuyển tiền mua hàng qua mạng. Đến khi phát hiện mình bị lừa, lo sợ gia đình trách mắng nên D. tự dùng tay làm trầy xước vùng cổ rồi đến công an báo tin giả

Trong giai đoạn dịch bệnh nhưng D. đã dựng hiện trường báo tin giả làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, cảnh báo chung.