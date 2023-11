Ngày 21-11, lãnh đạo Công an xã Tiên An (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết một cô gái trên địa bàn nhặt được tài sản lớn đã đem tới công an nhờ tìm người đánh mất để trả lại.



Chị Nguyễn Thị Soa (ảnh phải) trao trả tài sản cho bà Ngô Thị Nhi Ảnh: Công an Tiên Phước

Theo đó, chiều 20-11, trên đường chở con trai đi thăm thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chị Nguyễn Thị Soa (SN 1990; trú thôn 5, xã Tiên An) bất ngờ phát hiện chiếc ví ai đó đánh rơi bên cầu thuộc địa phận xã Tiên An. Khi mở ví ra, chị Soa "hoa mắt" khi phát hiện xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng trong ví. Ngay lập tức, chị Soa chở con trai chạy đến trụ sở Công an xã Tiên An trình báo sự việc.

Số tài sản lớn chị Soa nhặt được

Khi kiểm tra bên trong ví, Công an xã Tiên An xác định chiếc ví có hơn 87 triệu đồng tiền mặt, 28,5 chỉ vàng (gồm 26 khâu vàng, 1 sợi dây chuyền) cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Ngô Thị Nhi (trú thôn 4, xã Tiên An). Tổng giá trị trong chiếc ví khoảng 270 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Soa mong muốn con trai mình và mọi người khi nhặt được của rơi cần trả lại cho chủ nhân

Ngay sau đó, Công an xã Tiên An đã tiến hành xác minh và xác định chủ nhân chiếc ví là bà Ngô Thị Nhi nên đã thực hiện thủ tục trao nhận tài sản giữa người nhặt và người bị đánh rơi. Nhận lại số tài sản lớn, bà Nhi cảm động rối rít nói lời cảm ơn chị Soa.

Theo bà Nhi, số tiền và vàng trong ví là tài sản của bà dành dụm cộng với tiền mới bán bò và tiền con trai gửi mua hàng. Lo sợ để ở nhà bị mất trộm, đi đâu bà Nhi cũng kẹp ví theo bên người nhưng lại bị đánh rơi.

Clip: Chị Nguyễn Thị Soa chia sẻ về việc trả lại tàn sản lớn nhặt được

Chia sẻ về hành động của mình, chị Soa nói khi nhặt được ví, thấy số tiền quá lớn khiến chị run hết cả người. Lúc đó, chị chỉ có ý nghĩ mang đến công an để tìm trả lại cho chủ nhân. Chị nói rằng, nếu đặt hoàn cảnh mình bị mất tài sản lớn như vậy sẽ rất lo lắng, đó là tiền mô hồi, nước mắt của người khác làm ra nên khi nhặt được không thể cất giấu cho riêng mình hay cho người thân sử dụng được.

"Tôi cũng muốn thông qua hành động của mình để dành một bài học cho con, sau này con có đi ra ngoài, nhặt được của rơi thì trả lại cho người đánh mất. Đó là một tấm gương cho con học hỏi noi theo vì trong độ tuổi này con cần học hỏi để trưởng thành hơn" – chị Soa chia sẻ.

Được biết, gia đình chị Soa không mấy khá giả, vợ chồng chị có 2 con trai, cháu đầu lớp 9, út lớp 5. Chồng làm thợ hồ còn chị Soa trước đây nấu ăn cho công ty, nay công ty hết hàng đóng cửa nên chị nghỉ ở nhà, đi nấu ăn đám cưới để kiếm tiền.