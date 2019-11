Chiều ngày 30-11, thông tin từ một lãnh đạo Đội CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị B. (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị B. tử vong - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 30-11, chị B. điều khiển xe máy mang BKS 37L1-689.09 lưu thông trên quốc lộ 1A, khi đi tới đoạn qua địa bàn xóm 4 (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), do không làm chủ tốc độ nên đã bất ngờ tông vào cột mốc bên đường. Cú va chạm mạnh khiến chị B. ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chị B. tử vọng cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.



Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân. "Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do chị B. tự gây tai nạn, tông vào cột mốc ven đường" - một cán bộ Đội CSGT Diễn Châu thông tin.