Trưa 2-9, ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định cho biết sáng cùng ngày, Đội 5 của đơn vị đã phối hợp với đoàn giám sát của Sở Công thương tỉnh Bình Định và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành giám sát đối với 5 tàu cung cấp dầu hoạt động tại khu vực cảng Quy Nhơn. Theo đó, tại thời điểm giám sát, các tàu này hoạt động bình thường, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Trước đó, chiều 1-9, các lực lượng chức năng nói trên cũng đã thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của 2 cây xăng dầu ở khu vực cảng Quy Nhơn nhưng vẫn không phát hiện sai phạm gì. Cụ thể, kết quả giám sát cho thấy 2 cây xây xăng dầu này đều chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, như: niêm yết giá bán lẻ xăng, dầu đầy đủ; bán đúng giá theo quy định... Chưa phát hiện hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi, gây tâm lý bất an cho người dân.



Lực lượng chức năng tiến hành tiến hành giám sát đối 1 tàu cung cấp dầu hoạt động tại khu vực cảng Quy Nhơn

Cùng ngày, một lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá Bình Định cho biết mấy ngày qua, lượng tàu ra vào cảng cá Quy Nhơn vẫn ổn định như thời gian trước, không có dấu hiệu ùn ứ vì tàu không ra khơi được do không mua được dầu như dư luận phản ánh. Cụ thể, trong 2 ngày 1 và 2-9, cảng cá Quy Nhơn đã có 28 tàu cá xuất bến, mọi hoạt động tại khu vực này vẫn ổn định như trước đây.



Một ngư dân ở TP Quy Nhơn bức xúc vì phải mua dầu với giá cao hơn so với giá niêm yết để cho tàu cá ra khơi

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, nhiều ngư dân ở TP Quy Nhơn cho biết mấy ngày qua họ bị các chủ cửa hàng xăng dầu, tàu dầu trên địa bàn chèn ép, tự ý nâng giá dầu cao hơn so với giá niêm yết từ 600 đồng/lít đến 1.500 đồng/lít.

Theo ngư dân Phạm Văn Sinh (ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), tàu cá anh cập cảng cá Quy Nhơn từ ngày 29-8. Tuy nhiên, 2 ngày sau anh Sinh mới mua đủ 4.000 lít dầu để cho tàu tiếp tục ra khơi với giá gần 25.000 đồng/lít, cao hơn so với giá niêm yết khoảng 600 đồng/lít. "Các chủ cửa hàng dầu đưa ra đủ lý do như dầu bị hụt không đủ nguồn cung nên giá cao hơn so với giá nhà nước niêm yết. Biết là bị chèn ép, gây khó dễ nhưng tôi đành phải bấm bụng mua dầu với giá cao để cho tàu cá ra khơi" - anh Sinh bức xúc.

Tuơng tự, tàu cá BĐ 91379 TS cũng đã phải nằm bờ trong nhiều ngày qua do không mua được dầu, dù chấp nhận mua với giá cao hơn so với niêm yết vẫn không có.



Liên quan đến vụ việc, Cục trưởng Cục QLTT Bình Định Trần Đức Tiến xác nhận đã nghe được thông tin này. "Sau khi nghe thông tin trên, tôi đã chỉ đạo Đội 5 của đơn vị tiến hành làm việc và giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tàu dầu hoạt động tại khu vực cảng Quy Nhơn. Kết quả, chưa phát hiện vi phạm gì. Còn về việc ngư dân bức xúc vì mua dầu với giá cao so với niêm yết và không mua được dầu để ra khơi, chúng tôi cần phải có thêm thời gian để kiểm tra, xác minh mới xác định được có chuyện này hay không. Nếu phát hiện vi phạm như ngư dân nói, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định" - ông Tiến khẳng định.