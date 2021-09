Chiều nay 4-9, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các vùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.



Theo đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội về các giải pháp, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng ở Hà Nội kiểm tra giấy đi đường của người dân - Ảnh: Ngô Nhung

Về nhóm đối tượng, lĩnh vực được phép hoạt động và phân công, phân cấp duyệt, cấp giấy đi đường, Công an TP Hà Nội căn cứ vào nhóm đối tượng thuộc diện thật sự cần thiết để cấp giấy đi đường đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Theo đó, Phòng CSGT, Công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường cho 6 nhóm, gồm:

Nhóm 1: Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 2: Các nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu.

Nhóm 3: Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nhóm 4: Cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 5: Công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cần thiết khác để phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Công an TP Hà Nội phân cấp thẩm quyền cấp như sau:

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội duyệt, cấp giấy đi đường đối với công - nhân viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố, cấp Trung ương; cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố; cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu; phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Công an xã, phường, thị trấn duyệt, cấp giấy đi đường đối với công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện và thị xã và cấp xã, phường, thị trấn; cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Trên các lĩnh vực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, phân luồng, kiểm soát giao thông giữa các vùng, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn; quản lý giam giữ, kiểm tra giám sát và các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 tại từng địa bàn, từng vùng, khu vực…, đều được Công an TP Hà Nội phân định rõ, chi tiết các yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm thực thi cũng như quản lý giám sát, thực hiện hiệu quả trong Kế hoạch 528.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết việc thực hiện giãn cách lần này quyết định thành bại của công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, đòi hỏi các biện pháp, kế hoạch cũng như quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị Thủ đô trong đó vai trò lực lượng Công an TP Hà Nội là rất lớn.