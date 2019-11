Chiều 8-11, tại trụ sở Công an TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an quận Thủ Đức và Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại nhà hàng Karaoke Nice VIP vào đêm 4-11.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm tại buổi khen thưởng

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP đã báo cáo tóm tắt vụ án giết người xảy ra tại nhà hàng Karaoke Nice VIP (địa chỉ số 28 đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

Phó chủ tịch UBND TP HCM khen thưởng các đơn vị kịp thời bắt giữ các đối tượng truy sát Quân "xa lộ" tử vong. Ảnh: Sỹ Hưng

Theo đó, vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 4-11, Mai Văn Quân (SN 1965, thường trú quận Thủ Đức) cùng 5 người bạn đến hát karaoke tại nhà hàng Karaoke Nice VIP. Đến 23 giờ 10 phút, Quân chuẩn bị ra về thì bị 1 nhóm thanh niên khoảng 20 người dùng dao tự chế xông vào chém Quân gây thương tích. Quân được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Khoảng 2 giờ ngày 7-11, Quân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP nhanh chóng xác định được các đối tượng giết người. Trong 3 ngày (ngày 5 đến 7-11), các đơn vị đã phối hợp truy xét, tạm giữ 6 đối tượng gồm: Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung (cả 6 đối tượng đều thường trú tại TP.HCM).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm biểu dương các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.