Công an đang làm rõ vụ "bà lão bị cướp vé số, nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn"

09/05/2019 20:29

Ngày 9-5, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an quận Bình Thủy vừa có báo cáo việc "bà lão bị cướp vé số nhiều lần đến nỗi phải nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn" mà một số báo, mạng xã hội và trang thông tin điện tử đăng tải vào cuối tháng 3 vừa qua.



Theo thông tin trên mạng cũng như một số báo thì bà Nguyễn Thị L. (65 tuổi; ngụ đường Thái Thị Nhạn, phường An Thới, quận Bình Thủy) hành nghề bán vé số. Vào ngày 29-3, bà L. nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn nhưng được người dân và Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cứu sống. Nguyên nhân bà L. nhảy cầu được cho là do bà bị cướp vé số nhiều lần dẫn đến nợ nần. Từ đây, nhiều bình luận trên mạng đặt ra vấn đề về tình hình an ninh trật tự tại Cần Thơ. Sau đó, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an quận Binh Thủy làm rõ vụ việc.

Công an quận Bình Thủy đã tiếp xúc với cháu ruột bà L. là anh Huỳnh V. thì được biết vào ngày 29-3, khi anh V. đang đi làm hồ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, người nhà điện thoại cho hay bà L. đi bán vé số chưa thấy về nên tỏa ra đi tìm. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình mới hay bà L. nhảy cầu Cần Thơ tự tử và được Công an phường Hưng Phú đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân bà L. tự tử thì anh V. không rõ. Em ruột và cháu của bà L. xác nhận khoảng 2 tháng trước, bà có kể lại việc bị mất vé số 2 lần, tổng cộng 70 tờ nhưng không biết mất ở đâu. Theo bà L., do khách mua lợi dụng lúc bà sơ hở đã rút lấy thêm vé số của bà chứ không phải bị cướp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (đại lý vé số Ngọc Liên ở quận Bình Thuỷ) cho biết trước khi tự tử, bà L. đến đại lý lấy tổng cộng 1.040 tờ vé số - hơn 9,2 triệu đồng nhưng chưa trả tiền. Việc bà L. bị trộm hay bị giật vé số dẫn đến nợ nần phải nhảy cầu tự tử thì bà Liên không rõ. Bà Liên cũng không nghe bà L. nói từng bị cướp vé số.

Bên cạnh đó, Công an quận Bình Thủy đã tiến hành xác minh, rà soát nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Thới và Bình Thủy nhưng không phát hiện vụ việc nào liên quan đến giật vé số của người bán thời gian qua.

Hiện bà L. vẫn chưa nói chuyện được, đầu óc chưa minh mẫn nên công an chưa làm việc được. Trong thời gian tới, công an sẽ tiếp tục phân công lực lượng tiến hành làm rõ vụ việc. Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, công an sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin-ảnh: Ca Linh