Theo đó, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai thay mặt ban giám đốc chủ trì cuộc gặp đã có một số trao đổi thông tin với các phóng viên.

Đại tá Thọ công bố 2 quyết định của tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa ký sáng 6-12 tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội CSGT số 1- thuộc phòng CSGT. Lý do tạm đình chỉ là để tiếp tục làm rõ những dầu hiệu vi phạm, nội dung lùm xùm tố cáo can thiệp vào quy trình công vụ, "bảo kê" xe quá tải trên Quốc lộ 20.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin với báo chí

Ngoài ra, các thông tin khác, đại tá Thọ cho hay hiện bộ phận thanh tra đang tiếp tục vào cuộc làm rõ nên chưa thể trả lời cụ thể.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi có các thông tin tố cáo, công an tỉnh vào cuộc làm rõ. Với sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, công an tỉnh tiếp tục đẩy nhanh công tác xác minh, trên tinh thần minh bạch, nếu phát hiện sai phạm chắc chắn xử lý nghiêm minh theo quy định, "sai đến đâu xử lý đến đó".

Tại cuộc họp cung cấp thông tin, một loạt câu hỏi được đặt ra như: Bước đầu xử lý sai phạm đến đâu? Quy trình xác định nội dung vụ việc sẽ được thực hiện ra sao, có thể nhanh chóng làm rõ nội dung các cuộc trao đổi trong clip hay không? Lực lượng thanh kiểm tra của Bộ Công an đã trực tiếp tiếp cận vụ việc chưa? Có xác định các nhân vật bên ngoài liên quan "đường dây" không? Quá trình công tác của hai trung tá bị tạm đình ra sao; người tố cáo sẽ được bảo vệ an toàn thế nào?

Tuy nhiên, đại tá Thọ cho biết được ủy quyền của ban giám đốc chỉ có thể trả lời được một số vấn đề cụ thể như trên, còn liên quan nội dung vụ việc vẫn phải chờ thanh tra làm rõ. "Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định cung cấp thông tin nhanh chóng với báo chí những vấn đề trong phạm vi đã có thể cung cấp. Các nội dung khác đang xử lý, quán triệt theo đúng quy định nghiêm minh của pháp luật" - đại tá Thọ nói.

Đối với thông tin tố cáo việc "ăn chặn" tiền trực lễ tết trong thời gian dài tại Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Thọ cho biết lực lượng thanh tra đồng thời vào cuộc để làm rõ.

Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đang phải chờ thanh tra làm rõ

Như Báo Người Lao Động thông tin, liên quan vụ việc một số cán bộ CSGT Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, "bảo kê" xe quá tải, bên cạnh đó có sự ăn chặn tiền phụ cấp, hiện bộ phận thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã mời khoảng 20 CSGT lên để thu thập thông tin. Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo giao thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của bộ kiểm tra làm rõ.