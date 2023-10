Ngày 30-10, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo người dân nêu cao cảnh giác, phòng ngừa với tội phạm cướp ngân hàng, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini.



Theo đó, trong thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, siêu thị mini. Các vụ án này có phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất hết sức manh động, thậm chí còn sử dụng hung khí nguy hiểm.

Tội phạm dùng súng uy hiếp, cướp 3,8 tỉ đồng ở Phòng giao dịch Nhị Xuân (Ngân hàng Sacombank) ở huyện Hóc Môn TP HCM hôm 24-10.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo tội phạm cướp ngân hàng, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini thường lợi dụng lúc vắng người mua bán, giao dịch, bố trí bảo vệ ít để gây án. Bên cạnh đó, trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng thường nghiên cứu rất kỹ giờ giấc hoạt động, cách thức gây án và cách tẩu thoát, đối tượng rất manh động có thể sử dụng hung khí để gây thương tích.

Đặc biệt, các cửa hàng tiện lợi thường có quầy thu ngân ngay cạnh cửa ra vào cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng nhanh chóng cướp tài sản rồi tẩu thoát; lợi dụng lúc đông người để ra tay trộm cắp tài sản…



Để phòng ngừa, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các ngân hàng cần trang bị hệ thống camera chất lượng tốt, có khả năng theo dõi, kiểm soát được từ xa ở vị trí công khai lẫn bí mật. Lắp đặt hệ thống báo động ở nơi bí mật, có thể phát tín hiệu khẩn cấp kết nối với công an gần nhất.

Các ngân hàng cũng cần có lực lượng bảo vệ đủ số lượng, nghiệp vụ tốt và được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ hợp pháp và có sức khỏe, kỹ năng xử lý khi có tội phạm…

Đối với các cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, siêu thị mini khi hết giờ kinh doanh phải chủ động khóa cửa an toàn, có người ngủ lại nơi kinh doanh để giám sát, bảo vệ tài sản. Trang bị hệ thống camera an ninh bao quát được nơi kinh doanh, lắp đặt hệ thống báo động có kết nối với công an nơi gần nhất. Dán các số điện thoại khẩn cấp như 113, số điện thoại công an phường, cảnh sát khu vực ở nơi dễ trông thấy để khi có sự cố thì mọi người đều có thể gọi điện hỗ trợ.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn đến nơi kinh doanh, đề nghị thông báo cho cơ quan công an biết để kiểm tra, giám sát, theo dõi.