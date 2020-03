Chiều 11-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) TP Hà Nội họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì.



Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, 4 bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Lực lượng chức năng của TP đã xác minh được 760 người tiếp xúc (dạng F1 và F2) với 4 bệnh nhân này.

Liên quan đến chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài ngày 2-3 vừa qua (trên chuyến bay có nhiều ca nhiễm Covid-19), ông Hạnh cho biết hiện còn 49 người đang lưu trú trên địa bàn Hà Nội.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã lập danh sách 71 cán bộ, chiến sĩ công an tiếp xúc dạng F1 với các ca mắc Covid-19; 4 trường hợp tiếp xúc dạng F2; 35 trường hợp tiếp xúc dạng F3. Hiện Công an TP cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi cách ly một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong tỏa toàn TP.

Còn đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng cho hay hôm nay 11-3, đơn vị này đã tổ chức đưa 345 công dân (11 người Hàn Quốc) trở về nhà sau 14 ngày cách ly. Dự kiến trong 2 ngày tới, sẽ đưa thêm 1.895 công dân về với gia đình. Trong ngày 19-3 tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến đưa tiếp 474 người đủ thời gian cách ly về với gia đình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vẫn tập trung chủ yếu trên chuyến bay VN0054. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xác định được 15/21 người ngồi ở khoang hạng C chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội mắc Covid-19. Về nguồn lây nhiễm chính Covid-19, vẫn tập trung chủ yếu trên chuyến bay VN0054.

Hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh về Hà Nội có nhiều hướng hơn trước đây, nhưng nguồn chính vẫn từ sân bay Nội Bài, vì hàng ngày vẫn tiếp nhận hành khách quốc tế và nội địa. Có trường hợp người dân thấy mình có liên quan đến ca dương tính Covid-19 đã đến cơ sở y tế cách ly.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc dạng F1 và F2 với các ca dương tính với Covid-19. TP Hà Nội sẽ chi trả kinh phí cho toàn bộ các mẫu xét nghiệm. TP cũng sẽ chi 100 ngàn đồng/ngày cho tất cả các trường hợp cách ly tại khu vực cách ly tập trung và tại nhà.