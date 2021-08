Ngày 15-8, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức liên quan đến công văn về việc rà soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân trên địa bàn Hà Nội.

Nhóm thợ xây, thợ hồ bị kẹt lại Hà Nội trong thời gian giãn cách ở phường Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) - Ảnh: Ngô Nhung

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 13-8, Công an TP đã ban hành Công văn số 6017/CAHN-PV01-PC06 yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình người dân, học sinh, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê và người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về Hà Nội (thông qua việc cung cấp thông tin từ gia đình, người thân…).

"Mục đích của Công an TP khi triển khai thực hiện công tác là để nắm tình hình. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Đây chưa phải là chủ trương của UBND TP Hà Nội" - Công an TP Hà Nội cho biết.