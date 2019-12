Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 6-12 đã có văn bản trả lời các cơ quan báo chí về sự việc một người dân khiếu nại mình lấy hụt biển số xe đẹp vẫn nhận được "trát" phạt nguội.



Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, ngày 30-9, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại do Chánh Thanh tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm tổ trường, tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ có liên quan.



Chiếc xe ôtô mang biển số đẹp thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhưng một người khác nhận được "trát" phạt nguội

Tuy nhiên, đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì ngày 19-10, người khiếu nại có đơn xin rút khiếu nại nên Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và tiến hành thủ tục thôi tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ.



Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kết luận sự việc như sau: Khi chủ xe (người khiếu nại) thực hiện thao tác bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống thì xảy ra sự cố màn hình máy tính bị tắt, cán bộ đăng ký xe lập tức giải thích cho người này. Sau khi khởi động lại máy tính, cán bộ đăng ký đã nhập các thông tin liên quan đến xe của người này vào hệ thống để kiểm tra thì trên màn hình máy tính không hiển thị số xe, người này đã kiểm tra, xác nhận vấn đề này. Sau đó đã đồng ý bấm lại lần 2 với biển số 75A-133.12.



Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại, tổ xác minh đã kiểm tra trên hệ thống, xác định chủ xe ô tô mang biển số 75A-135.35 là Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ LC, ở TP Huế. Đồng thời có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thông báo lại chủ sở hữu xe ôtô mang biển số 75A-135.35 như trên. Người khiếu nại đã chấp nhận kết quả làm việc của tổ xác minh và không có ý kiến gì thêm.



Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin về việc một người dân ở TP Huế có đơn khiếu nại gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc mình không phải chủ nhân chiếc xe ôtô Lexus RX450H mang biển 75A - 135.35 nhưng vẫn nhận được "trát" phạt nguội vi phạm tốc độ của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình.



Anh này trình bày rằng đã từng bấm chọn được biển số xe 75A - 135.35 khi thực hiện đăng ký ôtô tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, khi vừa lấy biển số thì cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe tại đây thông báo máy tính bị lỗi và yêu cầu anh phải bấm lại. Vì vậy, chủ xe đã lấy một số khác trên hệ thống cho số tự động.