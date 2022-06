Ngày 22-6, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang xác minh thông tin một người tự xưng là công an TP Dĩ An gọi điện cho cô gái nhảy lầu ở quán Karaoke IDOL lên làm việc.



Quán Karaoke IDOL (TP. Dĩ An) nơi cô gái nhảy lầu cách đây 3 tháng

Ông Điệp cho hay theo quy trình để mời nạn nhân lên làm việc thì công an sẽ gửi giấy mời. "Trong trường hợp chị này không đến được thì anh em công an sẽ gọi điện thoại nhắc nhở. Còn nếu đúng như báo chí phản ánh chị này sức khỏe yếu, không thể đi lại được thì công an sẽ tổ chức cho cán bộ xuống tận nhà để làm sao đảm bảo được công tác tổ chức điều tra"- đại tá Điệp nói.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trong quá trình làm việc, nếu cán bộ nào gây ra những hình ảnh phản cảm thì sẽ bị xử lý, chấn chỉnh ngay.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông T.K là bố của nạn nhân T.T.K cho biết ngày 17-6 gia đình có gặp người quản lý quán karaoke IDOL tại bệnh viện, nơi K. tái khám.

"Hôm chúng tôi đưa K. đến bệnh viện, K. có nhắn tin cho T., người quản lý của quán karaoke IDOL và T. có đến gặp tôi. Anh ta yêu cầu tôi đến Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để nói chuyện, cũng như trao tiền hỗ trợ để giải quyết dứt điểm vụ việc. K. cản không cho tôi đi cùng T. nhưng tôi cứ liều, gọi taxi để đi cùng T. đến Công an TP Dĩ An.

Thấy tôi gọi taxi, T. tỏ ra rất lạ, không cho tôi đi taxi riêng mà yêu cầu tôi phải lên xe 7 chỗ mà T. gọi tới. Thấy kỳ lạ nên tôi quyết định không đi cùng, còn T. thì nhất quyết yêu cầu tôi và gia đình phải lên xe 7 chỗ thì mới đồng ý đến Công an TP Dĩ An. Vì tôi không biết T. đưa gia đình tôi đi đâu và có thể làm gì gia đình tôi không nên sau khi khám xong, tôi đưa con về nhà" - ông T.K kể.

Nghe cha kể sự việc này, K. nói xen vào: "Em không cho cha em đi cùng họ. Em sợ lắm. Thà em chết chứ không để họ hại gia đình em" - K. cương quyết.

Cũng theo ông T.K, sau khi từ chối lên xe T. đến Công an TP Dĩ An, khoảng nửa giờ sau có điện thoại gọi đến xưng là Công an TP Dĩ An muốn mời K. đến làm việc.

"Tôi thấy lạ vì con tôi đang bị thương, nằm một chỗ, vậy sao họ chỉ mời riêng K. đến làm việc? Tôi cũng không biết người gọi đến có phải là công an hay không" - ông T.K nghi ngờ.