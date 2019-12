Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã xác định được nguyên nhân nữ sinh Đ.T.T.L (19 tuổi, quê Thái Bình) tử vong trên cầu vượt bộ hành gần Khu du lịch Suối Tiên.

Theo đó, qua khám nghiệm pháp y, công an xác định chị L. tử vong do nhồi máu cơ tim, không phải ngộ độc thức ăn.



Cầu vượt bộ hành nơi nữ sinh viên tử vong

Trước đó, sáng 15-12, chị L. đi trên cầu vượt bộ hành gần Khu du lịch Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Đến giữa cầu, nữ sinh này bất ngờ nôn ói và đổ gục xuống. Một số người bán hàng rong phát hiện đến đưa chị L. đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị L. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm pháp y, công an kết luận nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim.

Được biết, chị L. đang là sinh viên năm nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hiện thi thể chị L. đã được công an bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.